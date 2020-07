Speranza: "In autunno fondamentale il vaccino per l'influenza per non confondere i sintomi"

In autunno sarà fondamentale fare il vaccino per l’influenza, per evitare che i sintomi si confondano con quelli da Covid-19. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo ad Agorà Estate su Rai3.

«Quest’anno sarà più importante rispetto agli altri anni fare il vaccino antinfluenzale - ha spiegato - in particolare con l'ultima circolare per i soggetti più a rischio abbiamo abbassato a 60 anni l’età della raccomandazione e lo raccomandiamo anche per i più piccoli. E’ necessario perchè i sintomi del coronavirus sono molto simili a quelli dell’influenza, per cui avere un pezzo di popolazione vaccinata ci può aiutare a riconoscere meglio dove c'è il coronavirus».

Una seconda ondata del coronavirus è possibile, e serve cautela. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ad Agorà estate. «La comunità scientifica non la eslcude - ha spiegato- noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e lavare le mani. E poi rafforzare il Ssn, negli ultimi cinque mesi abbiamo messo più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio».