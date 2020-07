(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - "Indossate la mascherina,lavatevi le mani e ascoltate gli esperti, non le personeche tentano di dividerci": lo twitta Barack Obama in vista della festa del 4 luglio, con quella che sembra una malcelata critica a Donald Trump. L'ex presidente auspica che il weekend festivosia celebrato "in sicurezza e in modo intelligente".(ANSA).

