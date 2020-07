Cantieri autostrade: l'intera viabilità di Genova in tilt, km di code

L’intera viabilità di Genova è andata in tilt con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Si registrano 20 chilometri di coda in città da Sampierdarena ad Arenzano, con bloccata anche la Guido Rossa, la principale viabilità per i trasporti al porto. Sulla A10 ci sono 12 chilometri di coda tra il bivio A26 e Arenzano. Altri 6 chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

