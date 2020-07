Il vaccino non è la lista di Gargamella

Il vaccino anti Covid-19 è sicuramente uno degli «oggetti» più bersagliati da bufale della storia recente, considerando che ancora non si sa neanche se potrà mai essere prodotto. In questi mesi se ne sono succedute un’infinità di teorie, bufale e fake news a riguardo: qualche tempo fa si parlava di «reazioni sconvolgenti» che sarebbero seguite alle prime inoculazioni sui volontari durante la sperimentazione (smentite dai diretti interessati); mentre è degli ultimissimi giorni la condivisione di un’immagine che rappresenterebbe in grande anteprima la lista dettagliata di tutto quello che il suddetto vaccino conterrebbe.

La lista è lunga e tra le cose che vengono elencate ce ne sono alcune realmente esilaranti, che fanno venire in mente le pozioni di Gargamella (mago cattivo dei Puffi) invece di una probabile lista di elementi che possono esser contenuti in un prodotto di questo genere. Giusto per fare qualche esempio si nominano composti chimici vari (a margine dei quali si specifica quasi sempre che sono ritenuti tossici o dannosi per la salute), ma anche proteine di pollo, tessuto embrionale (non meglio precisato), siero di manzo, cellule renali di scimmia, gelatine varie, cellule di feti e tanto altro. Un vero e proprio elenco di cose (anche curiose) messe in fila un po’ a casaccio, cui bisogna dare il giusto credito, che è pari a zero. Ad oggi, semplicemente, un vaccino non esiste ancora e questa, dunque non può esser la sua composizione. Agli studi per la realizzazione di un vaccino stanno lavorando vari gruppi di ricerca, ma siamo ancora nella fase delle sperimentazioni e dei test (a vario stadio di avanzamento). Ci vorranno comunque mesi per capire se qualcuna delle linee di ricerca sta portando alla produzione di qualcosa che possa essere veramente utile.

SEMAFORO ROSSO