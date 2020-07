In procura Firenze 20 inchieste Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - La procura di Firenze, ad oggi, ha aperti una ventina di fascicoli d'inchiesta su casi di Coronavirus, sia per decessi di pazienti, sia riguardo alla sicurezza sanitarao sul luogo di lavoro. Le diverse indagini sono state affidate ai pm Giovanni Solinas e Vito Bertoni con il coordinamento del procuratore aggiunto Luca Turco, e sarebbero ancora nella fase iniziale. Al momento non risultano indagati. Uno dei fascicoli deriva da un esposto dei familiari di una 45enne morta per Covid nel reparto di ematologia di Careggi. Inoltre alcuni fascicoli sarebbero aperti su esposti presentati da parte di lavoratori di varie aziende lamentando la carenza di applicazione di misure anti-Coronavirus sul posto di lavoro. Si tratta di presunti casi di mancato rispetto delle procedure di sicurezza anti Covid in alcune aziende segnalati dai lavoratori o dai sindacati. Altri fascicoli aperti in procura a Firenze riguardano i decessi nelle Rsa: in alcuni casi sono scaturiti da esposti presentati dalla Asl Toscana Centro.