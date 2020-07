Jean Castex nuovo premier dopo le dimissioni di Philippe

Jean Castex è stato nominato dal presidente Emmanuel Macron nuovo primo ministro francese dopo le dimissioni di Edourard Philippe. Lo rende noto l’Eilseo.

Secondo una fonte all’interno del governo dimissionario francese, citata dall’agenzia AFP, Edouard Philippe lascia il suo posto di primo ministro definitivamente, dopo essere rimasto 3 anni in carica.

A palazzo Matignon, sede dell’esecutivo, sono in corso i preparativi per il passaggio di consegne con il successore. Su Twitter si moltiplicano gli omaggi all’ormai ex premier da parte di suoi fedelissimi, come l’eurodeputato Gilles Boyer: «Saluto Edouard Philippe, che è stato un grande primo ministro per la Francia».

