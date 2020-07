Rissa a Santa Margherita, identificato il rapper milanese Da Sosa

Quattro ragazzi allontanati con un foglio di via e per 3 anni non potranno fare ritorno sul territorio tra Recco e Zoagli. I ragazzi sono stati quasi tutti identificati e multati per inosservanza dell’ordinanza sindacale sull'assembramento. Numerosi fogli di via sono in arrivo per altri ragazzi. E’ il bilancio dell’operazione dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure sugli episodi di violenza e vandalismo avvenuti nelle due ultime serate nella cittadina del Tigullio. Tra gli identificati il cantante Rondo da Sosa. La notizia è emersa durante il tavolo di confronto tra il sindaco Paolo Donadoni e le forze dell’ordine convocato oggi alla luce della rissa tra bande di ragazzini riconducibili al movimento della trap milanese che si sono affrontarsi a calci e pugni devastando gli arredi urbani e postando il tutto sui social. «Da quanto ci è stato riportato dalle Forze dell’Ordine - ha detto Donadoni - i due episodi in questione sono da ritenersi occasionali: Santa Margherita Ligure è stata palcoscenico di bravate organizzate da alcuni gruppi di giovanissimi provenienti da fuori regione che hanno sfidato giovani del Golfo Tigullio».