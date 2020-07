Truffa telefonia, vittima anche Greco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Anche il Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco è stato truffato come un qualsiasi cliente di compagnie telefoniche: tempo fa si è accorto di pagare "20 euro al bimestre per acquisito di giochi con addebito a società off shore" senza aver mai dato il consenso. Lo ha raccontato lui stesso oggi nel corso della conferenza stampa. "L'unica consolazione è che in questo tipo di operazioni a danno del consumatore - ha aggiunto - c'è molta democrazia perché può capitare al procuratore della Repubblica di Milano come al vecchietto".