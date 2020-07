Turchia: condannati 2 ex capi di Amnesty International

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 3 LUG - Un tribunale di Istanbul ha condannato in primo grado per "terrorismo" 4 attivisti per i diritti umani nel cosiddetto 'processo Buyukada', tra cui i due ex responsabili di Amnesty International nel Paese. Sei anni e tre mesi sono stati inflitti per "associazione terroristica" a Taner Kilic, già presidente dell'ong, e 2 anni e un mese per "sostegno a un'organizzazione terroristica" a Idil Eser, ex direttrice, e altri due attivisti. I restanti 7 imputati sono stati assolti. (ANSA).