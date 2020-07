A Forte dei Marmi steward in spiaggia e torna la Versiliana

Parte oggi il Progetto 'Estate sicura 2020' al Forte dei Marmi (Lucca), voluto dall’associazione che riunisce i cento concessionari balneari cittadini (Unione proprietari Bagni di Forte Marmi) e dall’Amministrazione comunale del Forte: 14 gli steward in divisa, ben riconoscibili, messi a disposizione dalla società Check service, pattuglieranno i 4 km di spiaggia dal confine con Fiumetto al Cinquale fino alla fine di agosto, tutti i giorni, dalle 11 alle 18. Si tratta di personale che sarà in contatto con polizia municipale e le altre autorità, nel caso fosse necessario un intervento di competenza delle forze dell’ordine.

Il progetto, si spiega ancora, è stato studiato appositamente per far fronte alle criticità dell’emergenza Covid-19 e «per non disperdere gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi due anni con il vecchio Progetto sicurezza del Comune». Entro pochi giorni il personale dovrebbe essere ulteriormente implementato, grazie ad un contributo di partecipazione che l’Amministrazione comunale ha già detto di voler fornire all’Unione proprietari Bagni di Forte dei Marmi che quest’anno si farà carico direttamente della gestione finanziaria di 'Estate sicura 2020'.

Da Murgia a Bisio, torna Festival La Versiliana. Dal 12 luglio al 30 agosto 41/a edizione rassegna

MARINA DI PIETRASANTA - Alessandro Benvenuti, Arisa, Michela Murgia, Arturo Brachetti, Monica Guerritore, Stefano Massini, Corrado Tedeschi, Gaia De Laurentiis, Corrado Tedeschi, Chiara Francini, Claudio Bisio, Gigio Alberti: sono tra gli artisti che andranno in scena a Marina di Pietrasanta (Lucca) per il 41 festival della Versiliana. La rassegna, promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, partità il 12 luglio per concludersi il 30 agosto, alternando come da tradizione prosa, danza, concerti di musica leggera e spettacoli di comicità: in totale sono 24 gli eventi al teatro, 8 spettacoli accompagnati da cene a tema e una rassegna cinematografica all’aperto di 12 film.