Farage al pub: denunciato per violazione quarantena

Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, non ha resistito alla tentazione di bersi una pinta di birra al pub, questa mattina alla riapertura, violando di uno o due giorni la quarantena anti-coronavirus di due settimane alla quale si è dovuto sottoporre per essere rotornato in Gran Bretagna dagli Stati Uniti. Lui, tranquillo, ha postato una foto con in mano una pinta e la didascalia: «Ore 12, sonoil primo cliente. Che bello».

Non è piaciuto, fra gli altri, al parlamentare liberaldemocratico Davey, che - fa sapere Sky News britannica - ha scritto alla polizia del kent perchè indaghi, dicendosi sicuro che Farage il 20 giugno era ancora in America, perchè si è fatto fotografare a un comizio di Donald Trump, e che quindi l''uscita al pub ha violato di almeno un giorno i termini della quarantena.