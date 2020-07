Focolaio in un'azienda agricola del Ravennate

In una azienda agricola che si trova nelle campagne a nord di Ravenna, dai tamponi dell’Ausl Romagna sono emersi 12 casi di positività al Covid-19. Si tratta - come riportato dal Corriere di Romagna - di braccianti agricoli tutti originari del Bangladesh, asintomatici e domiciliati tutti assieme nella zona tra Sant'Antonio e Sant'Alberto.

Sono tutt'ora in corso gli accertamenti e si è in attesa dei monitoraggi su altri braccianti della medesima azienda. Nei giorni scorsi altri 9 casi di riscontrata positività, avevano riguardato sempre persone originarie del Bangladesh residenti tra i comuni di Ravenna e di Cervia.

