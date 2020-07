© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 4 LUG - Alcune proteste hanno preceduto l'arrivo di Donald Trump in South Dakota. I manifestanti, fra i quali i nativi americani, hanno bloccato una della strade principali per l'accesso a Mount Rushmore, costringendo la polizia e la Guardia Nazionale a intervenire. Secondo indiscrezioni, a un certo punto sarebbe stato usato spray al peperoncino contro i manifestanti.