Coronavirus: in Iran 163 morti in 24 ore, nuovo record

(ANSA) - TEHERAN, 05 LUG - In Iran si sono registrati nelle ultime 24 ore 163 morti per coronavirus, un nuovo record che porta il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 11.571. Lo fa sapere il ministero della Salute di Teheran. Su quasi due milioni di tamponi, 1.794.727 quelli effettuati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore - ha detto il portavoce del ministero Sima Lari, 2.560 sono risultati positivi, facendo salire il totale dei contagi a 240.438. Le persone in condizioni critiche sono 3.168, e i guariti 201.330. Le autorità iraniane hanno sancito l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici e nei centri commerciali a partire da oggi. (ANSA).