Tav:chiodi in autostrada,forate gomme Ps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Agguato la scorsa notte alla colonna di mezzi del Reparto Mobile della polizia di Stato diretta al cantiere della Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. All'interno della galleria Cels, sull'autostrada A32, chiodi a tre punte hanno forato le gomme degli automezzi. Lo denuncia il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, secondo cui "poteva finire in una vera e propria tragedia". "Fortunatamente la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti", prosegue il sindacato.