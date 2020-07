'Ndrangheta: maxi sequestro per uno storico boss lombardo

La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto per Bartolomeo Iaconis, 61 anni, storico boss della 'ndrangheta in Lombardia, già condannato negli anni '90 dopo l’operazione 'Fiori della notte di San Vitò e con un processo in corso per omicidio a Como, un sequestro di beni, tra cui numerosi immobili, terreni e boschi, ma anche cavalli che teneva in un ranch. I giudici (Roia, Tallarida, Pontani), su richiesta della Dda guidata da Alessandra Dolci, hanno anche applicato per lui la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA mafia

carabinieri