Il 55% degli italiani non va in ospedale per paura di contagiarsi

Più della metà (55%) degli italiani ha paura di andare al pronto soccorso e in ospedale per il rischio di ammalarsi di Covid-19. Lo stesso timore si concretizza anche quando si tratta di visitare un medico specialista in ospedale (45%), e il medico di famiglia (43%). E' quanto emerge da un sondaggio di Incisive Health, società di consulenza in politiche sanitarie, condotto in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Gli intervistati che affermano di aver paura sono il 61% in Spagna e il 38% in Germania. Tranquillizzare il pubblico sulla sicurezza dei servizi sanitari «sarà una grande sfida» se «molte persone con condizioni gravi o croniche non stanno cercando aiuto per timore di contrarre il Covid-19», dichiara Incisive Health in una nota. In caso di seconda ondata gli italiani chiedono di dare priorità ai dispositivi di protezione per i medici e gli infermieri (50%) e terapie intensive (44%). Per il futuro, inoltre, il 57% degli italiani raccomanda di investire di più in ricerca scientifica, il 54% nell’aumento della capacità per le intensive e il 51% nel miglioramento della cooperazione tra paesi.

salute