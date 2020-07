© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 6 LUG - La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 6.611 nuovi casi di coronavirus, per un totale 687.862 contagi. I morti sono stati invece 135, per un totale di 10.296. 3579 invece i guariti, per un totale di 454.329. Lo fa sapere il centro nazionale anti coronavirus. (ANSA).