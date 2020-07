© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - "Non intendiamo commentare altri commenti", ma "la questione dovrebbe essere vista da questa prospettiva: Santa Sofia è un patrimonio mondiale ed un sito dell'Unesco". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea. "Santa Sofia è un simbolo del dialogo e della tolleranza e non dovremo usare questo evento per fomentare ogni tipo di disaccordo fra differenti religioni". (ANSA).