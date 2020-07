Zaia in testa tra i governatori, nel Pd cresce Bonaccini

Luca Zaia è in testa alla Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì Il Governatore della regione Veneto è cresciuto in un solo anno dal 62 al 70%. Un dato che costituisce un vero e proprio plebiscito. La nuova impennata è figlia del Covid, o meglio della determinazione con cui il Veneto ha affrontato l’emergenza con i tamponi a tappeto. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ottiene il 45,3%, Fontana ottiene un risultato tutto sommato onorevole visto il contesto, che lo fa comunque scendere al 13° posto su 18 presidenti, lontanissimo dal terzo scalino del podio occupato l’anno scorso e dalle percentuali raccolte sia nelle urne sia nello stesso Governance Poll. Successo raccolto soprattutto dalla Lega che può festeggiare il monocolore delle prime tre posizioni, con Fedriga (Friuli Venezia Giulia), e Tesei (Umbria) in fila dietro alla lepre Zaia.

Il Carroccio può consolarsi con il dualismo ancora più spinto che anima il Pd. Dove il presidente emiliano-romagnolo Bonaccini guadagna 10 punti rispetto all’edizione dell’anno scorso, mentre il segretario Nicola Zingaretti da presidente del Lazio ne perde 8 e finisce all’ultimo posto in graduatoria: con un 31% che rappresenta uno dei peggiori risultati di sempre registrati dal Governance Poll. In vista delle elezioni regionali a destra i risultati del Governance Poll offrono una prospettiva buona al ligure Giovanni Toti, confortato anche dalle divisioni dei concorrenti, le stesse che in Puglia complicano il cammino di Michele Emiliano. Per Vincenzo De Luca in Campania (che infatti alcuni sondaggi nei giorni scorsi hanno dato nettamente vincente) ed Enrico Rossi in Toscana la base di partenza sembra più solida.