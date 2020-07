Coronavirus: Francia, 'prepararsi a una seconda ondata'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 08 LUG - "Bisogna prepararsi a una ripresa dell'epidemia se non a una seconda ondata", che è possibile "questo autunno o questo inverno": lo ha detto il direttore generale della Salute responsabile della comunicazione sul Covid-19, Jerome Salomon, intervistato da Le Figaro. "Non sappiamo tutto sul comportamento stagionale di questo virus che è ancora in circolazione", ha avvertito il francese numero 2 del ministero della Salute, assicurando che "tutti i servizi dello Stato, gli esperti, gli attori sul terreno sono mobilitati per gestire i cluster". "Ciò che bisogna capire bene, è che sono essenzialmente i nostri comportamenti a condizionare la ripresa epidemica - avverte Salomon - se vogliamo evitarla, ognuno di noi deve continuare a rispettare le misure di sicurezza, le misure d'igiene, il distanziamento fisico e l'uso della mascherina, soprattutto negli assembramenti e negli spazi chiusi". (ANSA)