(ANSAmed) - BELGRADO, 8 LUG - In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 24 nuovi contagi da coronavirus, con il totale salito a 1.763. I pazienti in ospedale sono 14, il doppio rispetto al giorno precedente, nessuno però è in terapia intensiva. Lo hanno riferito i responsabili sanitari citati dai media regionali. Da ieri non vi sono stati altri decessi, il cui numero è fermo da diversi giorni a 111. (ANSAmed). (ANSA).