Coronavirus: Wp, in Florida esauriti posti terapia intensiva

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Decine di ospedali in Florida hanno esaurito la loro capacità per le unità di terapia intensiva. Lo scrive il Washington Post ricordando che intanto il numero dei casi di coronavirus negli Stati Uniti va rapidamente raggiungendo i tre milioni. Il quotidiano segnala inoltre la situazione critica in Arizona, sull'orlo dell'esaurimento dei posti in terapia intensiva nelle sue strutture, e in Texas, un altro Stato particolarmente colpito, dove soltanto ieri si sono registrati oltre 10mila nuovi casi di Covid-19. (ANSA).