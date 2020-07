L'rso M49 è stato castrato chimicamente

E’ stato castrato chimicamente l'orso M49, l’esemplare catturato e rinchiuso nel centro Casteller di Trento. Lo conferma l’assessore Giulia Zanotelli nella risposta ad un’interrogazione presentata dal gruppo di Futura in Consiglio provinciale.

«Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività», ha precisato Zanotelli aggiungendo che all’orso vengono somministrati dal veterinario integratori contenenti sostanze naturali (amminoacidi e vitamine) «che hanno effetti benefici e calmanti senza alterarne comportamento e fisiologia». Nel frattempo nel corso di questo mese il plantigrado verrà inserito nella zona verde più ampia dell’area faunistica a sud di Trento.

Sull'ipotesi di un trasferimento di M49, l’assessore afferma che la Provincia «ribadisce la disponibilità a consentire il trasferimento del plantigrado in strutture che eventualmente risultassero migliori per ospitarlo, qualora le proposte fossero ben documentate e tecnicamente valide. Rileviamo, in ogni caso, che ad oggi e come in passato, ai proclami non è seguita nessuna proposta concreta fattibile».

