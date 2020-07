Omofobia: Cvx, nessun rischio libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La Cvx, Comunità di vita cristiana, associazione di laici legata ai Gesuiti, "non ravvisa, nel testo unico depositato alla Camera", contro l'omotransfobia, "nessun rischio effettivo per le libertà fondamentali di alcuno" e "prende le distanze da qualsiasi strumentalizzazione politica del Vangelo". La Cvx "sente forte l'appello del Vangelo a schierarsi aprioristicamente dalla parte delle vittime. Per questo, i luoghi della discriminazione e della violenza contro le donne e le persone Lgbt+" sono chiamati "a divenire frontiera di missione".