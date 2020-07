© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 09 LUG - Sono saliti a 15 i morti per le inondazioni provocate dalle prime piogge monsoniche negli ultimi tre giorni in Pakistan, tutti nella città di Karachi. La polizia ha reso noto che 6 persone hanno perso la vita soltanto oggi, di cui 5 per scariche elettriche da cui sono state colpite quando l'acqua è venuta in contatto con fili elettrici. Lo scorso anno 200 persone morirono e altre 150 rimasero ferite in Pakistan durante il monsone. (ANSA).