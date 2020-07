Ratzinger a fratello, 'ci ritroveremo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Benedetto XVI ha scritto un messaggio per i funerali del fratello Georg. Il Papa emerito ringrazia Dio per averlo potuto salutare un ultima volta. "Non ha chiesto lui una mia visita ma io ho sentito che era l'ora di tornare da lui. Sono profondamente grato per questo segno interiore che il Signore mi ha dato. Quando gli ho detto addio lunedì 22 giugno, sapevamo che sarebbe stato un addio a questo mondo per sempre. Ma sapevamo anche che il buon Dio che ci ha donato questa unione in questo mondo regna anche nell'altro mondo e ci regalerà un nuovo stare insieme", si legge nel messaggio pubblicato dalla diocesi di Ratisbona dove si sono svolte le esequie seguite in streaming dal Papa emerito che è rimasto in Vaticano.