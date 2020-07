Arcuri: "Immuni non ha raggiunto il target. Ma sarà utile in autunno"

«La app Immuni non ha per ora raggiunto i target che si immaginavano all’inizio, la campagna di comunicazione c'è e continua ad esserci. La principale delle ragioni non ha a che fare con la campagna informativa. Ha a che fare con la fase del ciclo di epidemia che stiamo vivendo e che trova una qualche forma comprensibile ma non condivisibile di rilassamento generale. Però c'è, va avanti nei download. Ci servirà molto a partire dall’autunno». Lo ha detto il Commissario Domenico Arcuri nel webinar organizzato dal Centro Studi Americani, intervistato da Lucia Annunziata

