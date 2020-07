Il 2019 è al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961 in Italia, dopo il 2018 (primo) e il 2015 (secondo). Il picco di anomalia è stato nel mese di giugno: +4.25 C al Nord, +4.0 C al Centro, +3.27 C al Sud e Isole. Lo rende noto l’Ispra, il centro studi del ministero dell’Ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA caldo

clima

ambiente