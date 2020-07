Tosse e febbre (e positivo al covid) viaggia per 5 giorni per mezza Italia: fermato a Termini

Positivo al covid arebbe dovuto essere in isolamento fiduciario. Nonostante questo se n'è andato in treno a Rimin. Dove è rimasto 5 giorni. Proprio al suo rientro a Roma è stato notato dagli agenti della polfer che stava male e tossiva. Il 53enne originario del Bangladesh, dopo le procedure in loco (durante le quali è emerso che aveva la febbre) è stato trasferito al policlinico Umberto I dove poi è risultato positivo al Covid. Sarà denunciato per violazione della quarantena.

14 positivi nella comunità bengalese di Roma

Sono 14 i casi positivi nella comunità bengalese di cui otto riconducibili allo stesso nucleo familiare e legati ai rientri. Tutti sono stati posti in isolamento. LO comunica l’Unità di crisi del Lazio sul Covid. «Questo dato conferma l’importanza dell’azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh. E’ importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e l’Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione. Verrà intensificata nelle prossime ore l’attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella», conclude al nota dell’Unità di crisi.