© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 9 LUG - Joe Biden propone un piano per rilanciare e rafforzare l'industria manifatturiera e le imprese tecnologiche americane. L'iniziativa, chiamata 'Buy American', che punta a riparare i danni economici creati dal coronavirus e vale 700 miliardi di dollari. Il piano prevede l'uso di 400 miliardi di fondi federali per l'acquisto di prodotti americani e 300 miliardi in ricerca e sviluppo nelle società tecnologiche. (ANSA).