Conte preme pulsante, si innalza Mose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dalla control room nell'isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione alle tre bocche di porto di Venezia, separando la laguna dal mare. "Questo Mose - ha detto il premier - va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia".