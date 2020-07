Coronavirus: Tokyo, 243 casi nelle ultime 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - Record dei casi di coronavirus a Tokyo per il secondo giorno consecutivo, a quota 243, che preoccupa le autorità malgrado gli avvertimenti a ridurre le uscite nell'area dove sono stati localizzati i principali focolai. Il totale delle infezioni nella capitale ha raggiunto quota 7.515 secondo i dati del canale pubblico Nhk, equivalente a circa un terzo di tutti i casi nazionali. Dal giorno della revoca dello stato di emergenza, a fine maggio, dopo una iniziale discesa dei casi, i contagi sono iniziati a salire lo scorso mese, in particolare tra i giovani, nel distretto a luci rosse a nord ovest della capitale. Tuttavia, nonostante i recenti aumenti il governo non prevede di dichiarare una nuova emergenza, affermando che il sistema sanitario non è sotto particolare pressione per via del coronavirus. In un incontro con la stampa il capo di Gabinetto Yoshihide Suga ha riferito che la percentuale di letti occupati e il numero dei pazienti che hanno sviluppato sintomi gravi della malattia rimangono bassi a Tokyo. (ANSA).