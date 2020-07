Recovery Fund: Costa, serve mentalità aperta per accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Dobbiamo parlare di più per costruire ponti e arrivare al Consiglio europeo del 17-18 luglio con una mentalità aperta per un accordo". Così su Twitter il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, dopo una "conversazione amichevole con la premier danese, Mette Frederiksen". La Danimarca è tra i quattro Paesi frugali restii all'intesa. Il colloquio, ha aggiunto Costa, è stato "importante per comprendere i punti di vista reciproci" sul Recovery Fund. (ANSA).