Spaccio a minori, arrestato anche il noto rapper Oscar Scali

Una banda di spacciatori è stata sgominata dai carabinieri di Varese che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone, tra i quali tre fratelli. Le indagini, effettuate dalla Compagnia di Saronno (Varese) hanno portato a indagare, tra gli altri, anche un fashion blogger, produttore musicale rap, molto noto sui social. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese). Spacciavano cocaina, marijuana ed hashish, incuranti che i clienti fossero maggiorenni o minorenni. Tra loro anche un quarantenne aspirante influencer di scarpe sportive (6 mila follower su Instagram), nome d'arte 'Oscaritoss way' alias Oscar Scali, anche comparsa nella parte del "boss" in uno degli ultimi video di Malika Ayane dal titolo "Wow".