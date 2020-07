Coordinatore Fi in Vespa anti-code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Nella Liguria paralizzata dai cantieri di Aspi per la manutenzione delle gallerie, il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, ha lasciato a casa l'auto è ha preso una Vespa per fare un giro elettorale nel Ponente ligure in vista delle regionali di settembre. Bagnasco ha annunciato che, da Rapallo, a levante, farà tappa in diverse località delle province di Savona e Imperia, a ponente per incontrare amministratori locali. "Siamo impegnati, anche in vista delle prossime elezioni regionali, ad allargare i confini del nostro partito, valorizzando al massimo le esperienze di buongoverno nei Comuni" ha detto il coordinatore. "Per raggiungere da Rapallo il Ponente - spiega Bagnasco - ho scelto la mia amata Vespa. Con l'attuale situazione delle autostrade, con tempi di percorrenza folli tra interruzioni, chiusure, code ho deciso di muovermi lungo la cara vecchia Aurelia". Fi Liguria sarà a Roma il 21 luglio a una manifestazione a Montecitorio.