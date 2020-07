Migranti: Santelli, situazione esplosiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è ancora fuori controllo". A dirlo è il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. "Per mesi - spiega Santelli - abbiamo combattuto il Coronavirus, al costo di grandissimi sacrifici esistenziali, sociali ed economici. Ma ora, a causa di questa incomprensibile indifferenza nei confronti della minaccia rappresentata dagli sbarchi incontrollati, tutti gli sforzi compiuti dai calabresi e dagli italiani rischiano di essere vanificati. Non possiamo consentirlo. Lo Stato, il Governo, devono essere presenti e affrontare una situazione che, da qui in avanti, potrebbe diventare ancora più esplosiva". Intanto, una protesta di cittadini contro l'arrivo di 13 pakistani positivi al Covid ha bloccato la Ss 18 ad Amantea (Cosenza).