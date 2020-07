Fermato uno 10 pedofili più ricercati al mondo

Fermato il 7 luglio scorso in Francia un quarantenne sospettato di aver amministrato dei siti darknet, la parte nascosta di internet, consentendo a «migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico": è quanto annunciato in una nota dal procuratore della Repubblica di Bordeaux. «Identificato come uno dei dieci obiettivi prioritari mondiali», l’uomo di cittadinanza francese è stato fermato dagli agenti dell’Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze alle persone (Ocrvp), in collaborazione con Europol, incaricato della lotta contro le reti pedopornografiche internazionali del darknet.

