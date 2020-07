Italia-Germania, accordo sul Recovery Fund. Conte: "L'Ue offra soluzioni e non illusioni"

Si è appena concluso l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. L’incontro è durato circa un’ora. L’incontro è la tappa conclusiva del tour che il premier italiano ha compiuto in vari stati europei e precede il vertice europeo previsto il 17 e 18 luglio a Bruxelles. Al termine del faccia a faccia Conte e Merkel hanno tenuto una conferenza stampa congiunta.

Ecco le frasi principali

"Durante i mesi della pandemia che ha colpito così duramente gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte.

Dobbiamo tutelare la salute ma dobbiamo anche ricostruire l’economia, si deve assolutamente evitare una seconda ondata del virus. Ci sono investimenti unici, senza precedenti, ci sono ancora delle divergenze, sarebbe positivo per l’Europa raggiungere un accordo tra venerdì e sabato". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

«E' un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue solida, forte e coordinata" Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

Sul Recovery Fund «ne parleremo venerdì. Le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo», «abbiamo un compito complesso, quello di approvare sia il quadro pluriennale sia varare il Recovery fund e il cosiddetto Next generation Eu. Entrambi appoggiamo queste intenzioni e questo progetto. Per quel che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi» ma «siamo d’accordo sulla struttura di base». Lo ha detto Angela Merkel.

«L'Europa deve offrire soluzioni» ai proprio cittadini, «non illusioni e paure», quelle lasciamole ai movimenti nazionalisti. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

«L'Italia ha iniziato già un programma di grande prospettiva, ha adottato un provvedimento normativo che introduce semplificazione», un provvedimento che «in Italia non è mai stato realizzato». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Meseberg.

Domani ci sarà un’informativa al consiglio dei ministri, è una decisione che deve coinvolgere tutto il governo, tutti i ministri domani saranno nelle condizioni di conoscere i dettagli, c'è la necessità di adottare una decisione perchè questa vicenda si trascina da troppo tempo». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

"Grazie alla Germania per il sostegno e gli aiuti che ha dato all’Italia in questi mesi difficili, abbiamo un appuntamento di importanza storica per l’Ue nel weekend: l’Italia è per criteri di spesa chiari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro.

«Non so se raggiungeremo un accordo o meno a prescindere dalle quote. Non è ancora certo. Il percorso da fare è ancora lungo. E’ importante che quello che abbiamo previsto come fondo di ripresa sia qualcosa di poderoso, di particolare, che non sia troppo ridimensionato. Il compito è enorme e anche la risposta deve essere poderosa». Lo ha detto Angela Merkel.

«Se ci sono ponti e questi ponti crollano, dobbiamo saper sanzionare chi è responsabile di questo crollo». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

«Potrebbe anche volerci un altro incontro prima della fine di luglio. Io sarei lieta se si potesse chiedere con un solo incontro». Lo ha detto Angela Merkel rispondendo a chi le chiedeva se ritenesse che si possa chiudere l’accordo europeo sul Recovery Fund al Consiglio di venerdì e sabato.

«Saremo in 27 attorno a un tavolo con un impegno verso l’Europa e con un impegno nei confronti dei nostri Paesi. L’arte consiste nel gettare dei ponti. E’ una responsabilità di cui siamo tutti consapevoli. Il risultato deve essere rispondere alle aspettative che abbiamo. Ognuno ha la sua posizione negoziale. Appoggeremo Charles Michel. Per quel che riguarda la posizione italiana, non vedo possibilità che metta a rischio il progetto». Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg.

ntrodurre condizionalità impraticabili per l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund «sarebbe una follia» perchè comprometterebbe «l'efficacia» del progetto e ostacolerebbe la ripresa europea. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.