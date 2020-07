Migranti: nave-quarantena in 2-3 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Una procedura veloce per trovare nel giro di due-tre giorni un'altra nave da destinare alla quarantena dei migranti positivi al Covid. Ad avviarla oggi - si apprende - è stato il soggetto attuatore per la materia, Michele Di Bari, capo Dipartimento delle Liberta' civili e dell'immigrazione del ministero dell'Interno. Si attendono risposte nel giro di due-tre giorni. Se non emergeranno offerte dal mercato, il Viminale virerà sul 'piano B' e cercherà strutture a terra - come sedi militari - per assicurare l'isolamento dei contagiati che sbarcano.