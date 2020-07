Non dichiara redditi, sequestro 1,7 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza delle imposte evase di circa 1,7 milioni di euro nei confronti di una ditta individuale con sede a Schio (VI) e del suo titolare, cittadino Scledense. Gli accertamenti preliminari sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie emersi mediante l'analisi degli alert di rischio derivanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo hanno ricondotto l'operatività della ditta all'illecito fenomeno economico-finanziario del "sommerso d'azienda", non avendo questa presentato le dichiarazioni fiscali ai fini imposte dirette ed I.V.A. per tutte le annualità d'imposta dal 2012 al 2017.