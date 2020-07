Giappone: proseguono piogge torrenziali, 72 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 14 LUG - Continua a imperversare il maltempo in Giappone, con le piogge torrenziali che da giorni martellano senza sosta la regione del Kyushu, a sud ovest dell'arcipelago, estendendosi anche più a nord. Il bilancio attuale dall'inizio delle violente precipitazioni, una settimana fa, è di 72 morti e una dozzina di dispersi. Nella prefettura di Shimane, sul versante settentrionale del Chugoku, le autorità hanno consigliato ad almeno 10mila persone di abbandonare le proprie abitazioni per il pericolo di frane e smottamenti dopo l'esondazione del fiume Gono nelle prime ore del mattino di martedì. A causa del fronte di bassa pressione presente nell'intera area, a sud della regione dove è situata Hiroshima, si è già riversato un quantitativo pari a due volte le precipitazioni previste per l'intero mese di luglio, equivalente a 200 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore. Il ministero dell'Agricoltura nipponico stima danni per oltre 150 milioni di euro al territorio in 35 diverse prefetture del Paese. (ANSA).