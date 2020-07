L’amministrazione Trump intende prorogare le restrizioni che vietano i viaggi non essenziali attraverso i confini col Canada e col Messico almeno sino alla fine di agosto, per l’aumento di morti e contagi da coronavirus negli Stati Uniti e nel Paese centroamericano. Lo riferisce Politico citando tre fonti a conoscenza del dossier. L’annuncio dovrebbe essere fatto prima del 21 luglio. Si tratterebbe della quarta estensione del provvedimento da quando fu decisa la prima chiusura parziale delle frontiera in marzo.

Retromarcia in Usa, ora gli stati chiudono. Miami nuovo epicentro, a New York si teme la seconda ondata - Retromarcia in Usa dove gli stati che stavano già riaprendo sono costretti a chiudere di nuovo gran parte delle attività essenziali. Questo a partire da California, Texas e Florida dove in una sola giornata si sono registrati oltre 30.000 nuovi casi, la metà del dato nazionale.

Il contagio è in aumento in almeno 35 stati e la contea di Miami emerge come il nuovo epicentro della pandemia, mentre Los Angeles è a un passo da diventare 'red zonè. A New York, intanto, dopo la prima giornata di 'zero mortì a causa del coronavirus il governatore Andrew Cuomo ha detto di temere seriamente una seconda ondata, causata sia da chi arriva dagli stati a rischio (nonostante la quarantena imposta) sia da un rilassamento delle misure di distanziamento sociale da parte dei newyorchesi.

usa