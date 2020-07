Serbia: Vucic avvia consultazioni per il nuovo governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avviato stamane le consultazioni per la formazione del nuovo governo, dopo le elezioni del 21 giugno scorso largamente vinte con oltre il 60% dal suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore). I primi a essere ricevuti sono stati i rappresentanti della minoranza albanese in Serbia. Seguiranno nei prossimi giorni i contatti con gli esponenti delle altre minoranze - ungherese e musulmana - e con le forze politiche che hanno ottenuto seggi in parlamento, oltre a Sns, socialisti (Sps) e movimento Spas. Vucic nei giorni scorsi aveva detto di ritenere che il nuovo governo sarà formato entro il 25 agosto.(ANSAmed). (ANSA).