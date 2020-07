Tenta rapinare un giovane, 18enne arrestato a Forte dei Marmi

Un diciottenne fiorentino è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia con l'accusa di tentata rapina ai danni di un 25enne di Lucca sul pontile di Forte dei Marmi (Lucca).

La polizia è intervenuta intorno alle 2.30: inizialmente sembrava ci fosse una rissa in atto ma arrivati sul posto gli agenti hanno scoperto che si trattava di un tentativo di rapina. In particolare il 18enne, secondo quanto spiegato, avrebbe prima cercato di portare via al 25enne l’orologio e poi una collana. L'intervento degli agenti, si spiega, ha anche evitato che la situazione degenerasse «atteso l’evidente stato di ubriachezza di alcuni presenti, non direttamente responsabili della tentata rapina, e che opportunamente sanzionati dagli agenti per il loro stato di ubriachezza si sono poi allontanati».

