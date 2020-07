Turchia: 'Santa Sofia aperta oltre orario preghiere'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 14 LUG - "Non c'è alcun ostacolo dal punto di vista religioso all'apertura di Santa Sofia ai visitatori al di fuori dell'orario delle preghiere" islamiche, ma "le icone" cristiane "dovranno essere coperte con delle tende o altri strumenti idonei" dopo la riapertura come moschea il 24 luglio del monumento simbolo di Istanbul. Lo fa sapere la Presidenza per gli affari religiosi turca (Diyanet), l'autorità che gestisce le moschee del Paese e che ha assunto anche l'amministrazione di Santa Sofia, dopo l'abolizione venerdì scorso del suo status di museo dopo 85 anni. (ANSA).