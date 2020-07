'Scaccia il virus', gioco educativo per

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCIANO SANT'ANGELO (TERAMO), 15 LUG - È arrivato un nuovo virus, ma niente paura, se seguiamo tutti insieme le misure di prevenzione, sarà più semplice sconfiggerlo: a ricordarci queste semplici raccomandazioni non è una campagna istituzionale Covid-19, ma un gioco da tavolo per bambini e ragazzi, ideato dalla casa editrice Headu di Mosciano Sant'Angelo, che lavora con un metodo didattico basato sulla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Il gioco si chiama 'Scaccia il Virus' ed è da qualche giorno disponibile nelle librerie e nei migliori negozi di giocattoli. "L'idea è nata durante il lockdown - spiega il direttore generale e socio fondatore di Headu, Franco Lisciani - quando tutti lamentavano l'assenza di una comunicazione mirata per i bambini sul covid.