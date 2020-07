Bomba d'acqua a Palermo: strade come fiumi e due persone annegate - Video

Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi. Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, sommerso dall’acqua a causa del forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo.

Auto che galleggiano su strade trasformate in fiumi, automobilisti che scendono di corsa dalle vetture portando in braccio i bambini più piccoli e abbandonando le auto che l’acqua porta via. Addirittura gente che nuota in strada. Sono alcune delle scene avvenute a Palermo per la bomba d’acqua caduta sulla città. Sono molti i video pubblicati sui social network che mostrano le immagini dell’accaduto.