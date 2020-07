Coronavirus: Walmart impone l'obbligo della mascherina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Si allunga la lista dei colossi delle vendite al dettaglio che impongono l'obbligo della mascherina nei loro punti vendita. L'ultimo big in ordine temporale a optare per questa soluzione è Walmart: a partire dal 20 luglio sarà obbligatorio indossare la mascherina nei suoi negozi. La decisione è una presa di posizione del gigante della grande distribuzione sull'uso della mascherina, diventata ormai un tema politico che divide democratici e repubblicani. (ANSA).