Israele: in 50 arrestati durante protesta anti Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 LUG - Sono 50 i manifestanti arrestati dalla polizia ieri sera a Gerusalemme durante gli scontri seguiti alla dimostrazione di protesta contro il premier Benyamin Netanyahu per chiederne le dimissioni. Lo ha fatto sapere oggi la polizia che ha accusato gli arrestati di pubblico disturbo, atti di vandalismo e attacco agli agenti e alla stampa. Per 8 degli arrestati sarà chiesto - ha aggiunto il portavoce della polizia - il prolungamento dello stato di detenzione mentre gli altri saranno rilasciati. La protesta - con lo slogan 'Bibi-Bastiglia', visto che ieri era l'anniversario della Rivoluzione francese - era stata indetta per chiedere le dimissioni del premier in quanto accusato in tribunale di corruzione, frode e abuso di potere. (ANSAmed) (ANSA).